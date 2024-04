Allegri è già fuori dalla Juve: non è stato avvisato da Giuntoli di questa trattativa

Massimiliano Allegri è più lontano che mai dalla Juventus, praticamente già fuori dal progetto, al punto da non essere avvisato

Massimiliano Allegri è più lontano che mai dalla Juventus, praticamente già fuori dal progetto, al punto da non essere avvisato se il suo direttore sportivo va a trattare un calciatore, evidentemente perché lui quel calciatore non lo allenerà mai. A scriverlo è il Corriere della Sera:

"È stato avvisato dall’amico e mentore Adriano Galliani della cena organizzata da Giuntoli mercoledì a Milano per intavolare la trattativa per il portiere Di Gregorio (da affiancare a Szczesny) e magari per Colpani. Rabiot senza Max resterà a Torino? Bremer verrà sacrificato per creare cassa e dare la caccia al sogno Koopmeiners per cui l’atalanta chiede 70 milioni?”