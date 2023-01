Antisportività, Fair Play e non solo: perché la Juve rischia l'Europa per più di un anno

La sentenza sulla Juventus ha sorpreso anche la UEFA ed è un serio ostacolo sulla strada delle coppe ’23-24

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La sentenza sulla Juventus ha sorpreso anche la UEFA ed è un serio ostacolo sulla strada delle coppe ’23-24. Il tutto in attesa degli sviluppi dell’altra inchiesta sugli eventuali stipendi in nero: questa può mettere a serio rischio l’accordo per il Fair Play (senza contare uno scenario complicato dalla Superlega). La Juve ha tutto per recuperare il -15 e prendere un posto per l’Europa. Scontata la pena, se i conti fossero a posto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - avrebbe diritto alla licenza UEFA. Ma Nyon può sbarrare lo stesso la strada per una “condotta antisportiva” che emergerebbe dalle intercettazioni e avrebbe ispirato la stangata ai giudici. Nyon si riserva, insomma, il potere di rendere “effettiva” una punizione altrimenti senza conseguenze pratiche.