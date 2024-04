Bologna, che guaio per Motta: stagione finita per Ferguson

Il quotidiano sottolinea come Ferguson sia rimasto in campo per circa 4 minuti con un legamento rotto, dopo un fallo da lui commesso.

Il campionato di Lewis Ferguson è finito al minuto 62 di un sabato beffardo anche per il Bologna, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il guaio fisico che ha riportato al ginocchio destro Ferguson contro il Monza è molto serio, la speranza dei sanitari rossoblù Gianni Nanni e Giovanni Sisca è che il legamento interessato sia il collaterale ma il timore che di contro possa essere il crociato sembra fondato, anche per quella che è stata la ricostruzione dell’infortunio.

Il report arriverà oggi, una volta che il centrocampista scozzese si sarà sottoposto alla risonanza magnetica, che evidenzierà l’esatta entità del guaio fisico rimediato dal capitano rossoblù e di conseguenza i relativi tempi di recupero. Che su per giù sarebbero i seguenti: nel caso in cui si dovesse trattare del legamento collaterale Ferguson potrebbe essere di nuovo disponibile per l’inizio della prossima annata, in caso di legamento crociato per quanto riguarda il suo ritorno dovremmo parlare invece di 5-7 mesi. Una cosa è certa, sia nel primo che nel secondo caso: Ferguson non potrà partecipare ai campionati europei in Germania con la Scozia.

Il quotidiano sottolinea come Ferguson sia rimasto in campo per circa 4 minuti con un legamento rotto, dopo un fallo da lui commesso. Alla fine anche un combattente come lui ha dovuto alzare bandiera bianca e chiedere il cambio.