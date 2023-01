Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juve-Monza: ampio turnover per Allegri. Out Petagna

Juventus e Monza tra poco scenderanno in campo per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium di Torino

Juventus e Monza tra poco scenderanno in campo per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium di Torino. Ampio turnover per Allegri che lancia in campo tanti giovani e lascia a riposo quasi tutti i titolari. Ecco le due formazioni: Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Paredes, Fagioli, Miretti, Iling Jr.; Soulé, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri Monza (3-5-1-1): Cragno; Marlon, Carboni, Mari; Antov, Ranocchia, Pessina, Colpani, D'Alessandro; Valoti; Gytkjaer. Allenatore: Raffaele Palladino