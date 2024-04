Festival del gol tra Sassuolo e Milan: i rossoneri rimontano da 1-3 a 3-3

I tanti tifosi, perlopiù rossoneri, presenti al Mapei Stadium di certo non si sono annoiati.

I tanti tifosi, perlopiù rossoneri, presenti al Mapei Stadium di certo non si sono annoiati. E alla fine forse arriva un punto che fa piacere un po' a tutti. Al Sassuolo, che muove la classifica e prova a fare un passettino verso la salvezza. Al Milan che mantiene invariato il distacco dalla Juventus, anche se può allontanarsi dall'Inter e consegnarle il titolo nel derby, qualora i nerazzurri vincessero col Cagliari.

Il Milan non approccia al meglio. Anzi, a dire il vero, la prima occasione è rossonera, con Florenzi che spedisce sul fondo. Ma poi, dal 4' al 10', in sei minuti il Sassuolo fa 2-0 sfruttando due disattenzioni difensive della formazione di Pioli. Tutti fermi alla rete di Pinamonti, dopo il dribbling di Volpato su Thiaw. Difesa colabrodo anche poco dopo sulla verticalizzazione di Thorstvedt per Laurienté, che lascia sul posto Florenzi e batte Sportiello dopo la respista corta del portiere. Al 20' il Milan reagisce: Leao riceve da Musah e si infila in mezzo a due avversari prima di lasciar partire un destro sul quale Consigli non riesce ad arrivare.

Nella ripresa non cambia il copione. Perché il Milan fa la partita, ma finisce per prendere la rete del 3-1: prima un affondo di Laurienté murato in angolo, ma poi lo stesso esterno neroverde allunga il vantaggio su assist di Defrel. Un altro avvio shock per la difesa rossonera, anche in questo caso sorpresa e troppo ferma sulle posizioni. Pioli corre ai ripari e mette dentro Reijnders e Giroud per sistemare le cose. Il gol del 2-3 porta la firma di Jovic, dopo l'ennesima sgroppata di Leao e un cross smanacciato male da Consigli. E tre minuti dopo Chukwueze pareggia, ma in fuorigioco: seconda rete annullata e si resta sul 2-3. Per il gol del 3-3 però è solo questione di tempo: bisogna attendere l'84' per la girata vincente di Okafor.