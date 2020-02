Fiorentina, Commisso torna sulle polemiche post Juve: "Troppi commenti negativi sulle mie dichiarazioni"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la sconfitta interna dei viola contro l'Atalanta, soffermandosi nuovamente sulle polemiche post Juve.

Secondo lei il calcio italiano ha capito le sue esternazioni? "Io l'italiano non lo parlo bene come voi altri, ci sono stati troppi commenti che non mi sono piaciuti. Specialmente alcuni ex giocatori da voi su Sky. Lasciate stare gli americani, perché Sky è di proprietà americana!".