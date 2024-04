Striscione con Theo al guinzaglio: Procura apre un'inchiesta su Dumfries

La Procura FIGC aprirà un'inchiesta per lo striscione esposto dall'olandese dell'Inter Denzel Dumfries nel corso della festa scudetto

La Procura FIGC aprirà un'inchiesta per lo striscione esposto dall'olandese dell'Inter Denzel Dumfries nel corso della festa scudetto andata in scena ieri pomeriggio. Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", lo striscione ricevuto dai tifosi ed esposto dal giocatore, che raffigura il calciatore nerazzurro tenere al guinzaglio un cane con la faccia del milanista Theo Hernandez, porterà inevitabilmente all'apertura di un fascicolo e a delle multe, visti i precedenti come la festa scudetto del Milan nel 2022 o quella della Roma, sempre nel 2022, per la conquista della Conference League.