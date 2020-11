Genoa-Parma, le formazioni ufficiali: sfida a distanza tra Cornelius e Scamacca

Arrivano le formazioni ufficiali di Genoa-Parma, posticipo delle 20.45 della nona giornata di Serie A. Grifone in campo con il 3-5-2 con Scamacca-Schomurodov in attacco e Palerai fra i pali per l’esordio in Serie A dal primo minuto. Per i Ducali Cornelius davanti come prima punta con Karamoh e Gervinho che torna titolare sulla trequarti. In difesa esordio da titolare per il belga Busi sulla fascia destra

Genoa (3-5-2): Paleari; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Scamacca, Schomurodov. Allenatore: Maran

Parma (4-3-2-1): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. Allenatore: Liverani.