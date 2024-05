Cds - La lista dei preferiti: segretezza ADL-Manna ma il primo obiettivo è Gasperini

Gian Piero Gasperini resta in cima alla lista di De Laurentiis. Non ha dubbi il Corriere dello Sport nonostante la segretezza ADL-Manna.

Gian Piero Gasperini resta in cima alla lista di De Laurentiis. Non ha dubbi il Corriere dello Sport nonostante la scelta dell'allenatore sia gestita in assoluta segretezza dal presidente De Laurentiis insieme al nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, in attesa che l’incarico diventi anche ufficiale. L'ordine gerarchico al momento sembra piuttosto definito: si parte dal Gasp, un vecchio pallino di ADL e poi a seguire ci sono Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Con la variabile Antonio Conte, almeno fino a quando - si legge- non diventerà un capitolo definitivamente chiuso.

C'è bisogno di attendere. Gasperini in questo momento impegnatissimo con l’Atalanta tra campionato, semifinale di ritorno d'EL e la finale di Coppa Italia con la Juventus. Simile è anche la situazione di Italiano con la Fiorentina dopo la semifinale d'andata di Conference League e la lotta proprio con il Napoli per l'ottavo posto che vale la Conference. Il tecnico della Fiorentina fa rima con la difesa a quattro, il tridente o il 4-2-3-1, esattamente come Pioli che saluterà il Milan ed è sostanzialmente libero. De Laurentiis riflette: ha ancora un po’ di tempo, ma non troppo.