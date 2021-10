Hellas Verona-Spezia, formazioni ufficiali: Bessa dal 1', emergenza a centrocampo per Motta

Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Spezia, match valido per la settima di campionato in programma alle 15. L'unica novità nelle scelte di Tudor è Bessa a centrocampo, che vince il ballottaggio con Tameze e parte dal primo minuto. Emergenza a centrocampo per lo Spezia, con Thiago Motta che deve adattare due esterni: in mediana ci sono Ferrer e Podgoreanu

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Veloso, Kalinic, Lasagna, Cetin, Ceccherini, Rüegg, Magnani, Sutalo, Tameze, Hongla

Allenatore: Igor Tudor

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Podgoreanu, Ferrer; Antiste, Gyasi, Verde; Manaj

A disposizione: Zovko, Provedel, Kiwior, Nzola, Sher, Strelec, Bertola

Allenatore: Thiago Motta