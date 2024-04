Il pronipote di Maradona si trasferisce in MLS: il Napoli lo osservò in passato

Hernan Lopez Munoz, pronipote di Maradona che lo scorso novembre era stato osservato dal Napoli, si trasferisce dal Godoy Cruz al San Jose

Hernan Lopez Munoz ha 23 anni, è un calciatore brevilineo, molto tecnico, di grande talento, un trequartista, esterno o seconda punta, ed è il pronipote di Diego Armando Maradona. A novembre dello scorso anno fu osservato anche dalla dirigenza del Napoli, adesso però si trasferisce dal Godoy Cruz al San Jose Earthquakes, in Major League Soccer.

La squadra americana lo ha acquistato per 5,5 milioni di euro dal Godoy Cruz e il giocatore ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026. Sfuma quindi la possibilità di un trasferimento in Serie A, almeno per il momento, perché le cifre importanti dell'operazione daranno al giovane argentino l'occasione per mettersi in mostra. Chissà che in futuro non possa conquistarsi un romantico approdo in maglia azzurra.

LA SUA STORIA - Sua nonna Ana è una delle sorelle di Diego Armando. Recentemente disse: "Maradona è sempre presente. Sì, mio zio sarebbe stato felice per me. Ho sempre cercato di ascoltarlo, mi sono sempre procurato interviste o video suoi. Mi ha ripetuto di andare avanti, di non aver paura e di non mollare. Mia nonna dice che gli assomiglio quando dribblo".