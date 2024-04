CLASSIFICA - La Lazio vola con Tudor e si rilancia per l'Europa: Napoli staccato di 6 punti

Gran vittoria in chiave Europa per la Lazio, che stacca di 6 punti il Napoli 8° e scavalca l'Atalanta piazzandosi al 6°posto: riaccesa la speranza Champions

Termina sul risultato di 1-0 il match dell'Olimpico tra Lazio ed Hellas Verona, valido per la 34esima giornata di Serie A. Vittoria fondamentale in chiave Europa per gli uomini di Tudor, che staccano di sei punti il Napoli ottavo e scavalcano l'Atalanta piazzandosi al sesto posto. Si riaccende anche la speranza Champions per i biancocelesti che ora sono lontani solo tre punti dalla Roma