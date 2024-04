PSG, Premier League ma non solo: Osimhen non ha ancora scelto da dove ripartire

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Osimhen cerca altri gol prima dei saluti", si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'attaccante nigeriano, dopo una stagione sottotono rispetto a quella passata, è sempre più lontano dai colori azzurri: "Un regalo prima dell'addio, un cadeaux per riaggiornare la memoria. Victor Osimhen è il volto scudetto. Contro la Roma ha segnato i più bei gol dello scorso campionato, oggi avrà l'ultima occasione buona per ricordarsene, lasciando di sé un ricordo che sia adeguato al suo calcio. L'ultimo, all'andata, non gli appartiene. Il doppio giallo nel finale all'Olimpico, prima di Natale, amplificò le difficoltà collettive", ribadisce il quotidiano.

E il futuro? Al momento non ci sono certezze sulla destinazione: "Gli ultimi sussulti prima dell'addio, col mercato dietro l'angolo e una clausola a tre cifre che racconta di un epilogo ormai scritto. Osimhen sa bene che il suo futuro sarà altrove, ne è consapevole anche il Napoli che da tempo lavora all'arrivo del suo sostituto. Il Psg chiama, la Premier League resta interessata, altri club osservano a distanza".