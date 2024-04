Parolo: "Tudor più moderno di Sarri, ha dato fiducia anche a chi giocava meno"

Marco Parolo, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro l'Hellas Verona

TuttoNapoli.net

Marco Parolo, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro l'Hellas Verona spendendo parole al miele per Igor Tudor: "C’è entusiasmo, come se Tudor avesse sbloccato una situazione di pesantezza. Il fatto di aver dato fiducia ai giocatori che hanno fatto meno - oggi Kamada ha fatto una grande partita - ha dato senz’altro della carica in più anche agli altri calciatori. Fisicamente stanno bene, la Lazio rimane in partita fino alla fine. Oggi una vittoria meritata che poteva essere anche più larga. MVP? Io direi Kamada (...) Dal mio punto di vista, Tudor è più moderno di Sarri".