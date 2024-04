Monti chiarisce: "A Conte inviate proposte immobiliari, ma non è detto che arrivi lui"

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

De Laurentiis ha la forza di trattare con un allenatore del livello di Antonio Conte, sia dal punto di vista economico che tecnico. Quindi tanto di cappello per il presidente. Nel momento in cui valuti con attenzione una proposta che ti è arrivata cominci ad immaginare anche lo scenario tecnico e lo scenario di vita qui a Napoli.

Ci sta che ti vengano inviate delle proposte immobiliari. Questo non vuol dire che Conte sarà il prossimo allenaatore del Napoli, ma vuol dire che Conte sta prendendo in seria considerazione l'idea di approdare al Napoli. Quindi ancora complimenti a De Laurentiis che ha la forza di negoziare con Conte".