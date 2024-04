Lazio-Verona, le formazioni ufficiali: Castellanos dal 1', ancora out Zaccagni

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Lazio ed Hellas Verona, valida per la 34esima giornata di Serie A.

In casa Lazio, Tudor deve ancora rinunciare a Provedel, tra i pali al suo posto Mandas. A centrocampo Isaksen reinventato nel ruolo di esterno, mentre Guendouzi e Kamada hanno vinto i rispettivi ballottaggi con Vecino e Cataldi. Davanti confermati Felipe Anderson e Luis Alberto alle spalle di Castellanos, solo panchina per Zaccagni.

Sponda gialloblu, mister Baroni rilancia Tchatchoua dal 1' minuto con Centonze pronto a subentrare a gara in corso. Inamovibile in mediana l'azzurro Folorunsho, mentre sulla trequarti ancora out Suslov, con Mitrovic-Noslin-Lazovic a supporto del centravanti Swiderski.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho; Mitrovic, Noslin, Lazovic; Swiderski. All. Baroni