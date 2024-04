Sportiello: "Ottimo campionato. Se lo avesse vinto il Napoli non ci sarebbero critiche"

Marco Sportiello, portiere del Milan, ha risposto alla domanda secondo cui i rossoneri avrebbero potuto fare di più in campionato

Marco Sportiello, portiere del Milan, commenta ai microfoni di DAZN lo 0-0 contro la Juventus rispondendo alla domanda secondo cui i rossoneri avrebbero potuto fare di più in campionato: "L'Inter ha vinto lo scudetto, altrimenti non ci sarebbe stato tutto questo casino. Stiamo finendo un ottimo campionato, con la media punti dell'anno dello scudetto, c'è delusione per Europa League e Coppa Italia ma il nostro campionato è stato ottimo, tenendo conto anche dei tanti infortuni che ci hanno massacrato. Se avessero vinto Juventus o Napoli lo scudetto, non ci sarebbe stata tutta questa pressione".