La Juve ci prova ma non passa: allo Stadium finisce 0-0 contro il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 0-0 il match dello Stadium tra Juventus e Milan, valido per la 34esima giornata di Serie A. Gara a reti bianche e con poche emozioni, un pareggio che tutto sommato non fa male a nessuno in un periodo in cui i rispettivi allenatori si sono ritrovati in un vortice di critiche.

Nel complessivo sono i bianconeri a provarci di più, senza però mai riuscire a sfondare il muro erto dai diavoli. Sono 18 le conclusioni della Juventus di cui 8 nello specchio, con Sportiello autore di diverse parate e c'è anche un tiro di Rabiot salvato sulla linea. Il Milan invece è arrivato a calciare solo 9 volte perdipiù senza mai centrare la porta.