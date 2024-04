PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Calzona, l'ultima chiamata con la spinta dei 40mila"

"Calzona, l'ultima chiamata con la spinta dei 40mila", titola Il Mattino in taglio basso nell'edizione odierna, parlando della gara del Napoli contro la Roma

"Calzona, l'ultima chiamata con la spinta dei 40mila", titola Il Mattino in taglio basso nell'edizione odierna, parlando della gara del Napoli contro la Roma: un'ultima chance per tenere accesa la labile speranza di conquistarsi un posto nelle prossime competizioni europee. Il commento in alto al box: "Oggi la Roma, per l'Europa è dentro o fuori".