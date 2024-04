PRIMA PAGINA - Cds: "Kvara-Dybala: uno spareggio"

"Tanta Juve", titola oggi Il Corriere dello Sport parlando di Juve-Milan, con i bianconeri che hanno dominato sbattendo però su un super Sportiello

"Tanta Juve", titola quest'oggi Il Corriere dello Sport parlando della partita tra Juventus e Milan, con i bianconeri che hanno dominato sbattendo però su uno Sportiello in gran serata e sul salvataggio di Thiaw sulla linea di porta. Il sommario: "Gioca, crea, ma Sportiello nega la vittoria (0-0)". Un box è riservato all'incontro tra Napoli e Roma, con le due squadre che si giocano punti importanti in chiave Europa: "Kvara-Dybala: uno spareggio". Il commento: "Stadio Maradona pieno. Per il Napoli ultima occasione europea. La Roma non può perdere punti".