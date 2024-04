Infortunio Zielinski, i tempi di recupero: due partite cerchiate in rosso per il rientro

Piotr Zielinski si è fermato nell'allenamento dell'altro ieri, ieri ha svolto gli esami che hanno evidenziato una piccola lesione. Quando tornerà?

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski si è fermato nell'allenamento dell'altro ieri, ieri ha svolto gli esami che hanno evidenziato una piccola lesione. Quando tornerà? Lo scrive il Corriere dello Sport: "Il centrocampista polacco, rispolverato da Calzona nelle ultime tre partite in cui ha giocato dal 1’, ha riportato una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra.

Un infortunio non grave, ma da rivalutare all’inizio della prossima settimana per capire se potrà recuperare in tempo per la partita del 6 maggio a Udine, lì dove più o meno un anno fa il Napoli festeggiava la vittoria del 3° scudetto. Più probabile, però, che i tempi di recupero siano di una quindicina di giorni".