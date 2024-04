Napoli-Roma, probabili formazioni Gazzetta: due rientri in difesa, scelto il sostituto di Zielinski

Stasera il Napoli ospiterà la Roma al Maradona in quella che sarà praticamente l'ultima chiamata per l'Europa.

Stasera il Napoli ospiterà la Roma al Maradona in quella che sarà praticamente l'ultima chiamata per l'Europa. Francesco Calzona dovrà fare a meno di Zielinski, fermatosi nell'allenamento di due giorni fa, e per sostituirlo dovrebbe schierare Cajuste. In difesa tornano Mario Rui e Rrahmani. De Rossi, invece, è pronto a rilanciare dall'inizio Ndicka. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy