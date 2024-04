Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: c'è Napoli-Roma. Giocano anche Gasp e Italiano

Ci sono diversi appuntamenti interessanti in questa domenica 28 aprile 2024. È il giorno di Napoli-Romae scenderanno in campo anche le altre big di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono diversi appuntamenti interessanti in questa domenica 28 aprile 2024. È il giorno di Napoli-Roma (18.00) e scenderanno in campo anche le altre big di Serie A con Inter-Torino (12.30), Bologna-Udinese (15.00), Atalanta-Empoli (18.00) e Fiorentina-Sassuolo (20.45). Ma non solo: si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono tanti gli appuntamenti internazionali

DOMENICA 28 APRILE

11.00 Juventus-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.15 NEC-AZ (Eredivisie) - MOLA

12.30 Inter-Torino (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00 Metz-Lilla (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

13.00 Cagliari-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Everton-Arsenal (Women's Super League) - DAZN

14.00 Cadice-Maiorca (Liga) - DAZN

15.00 Bologna-Udinese (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Tottenham-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

15.00 Frosinone-Empoli (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

16.00 PSG-Lione (Semifinale Champions League femminile) - DAZN

16.00 Real Sociedad-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN

16.15 Granada-Osasuna (Liga) - DAZN

16.30 Padova-Triestina (Serie C) - SKY SPORT CALCIO

16.30 Mantova-Legnago (Serie C) - SKY SPORT MAX

16.30 Alessandria-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.30 Arzignano-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

16.30 Virtus Verona-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.30 Novara-Fiorenzuola (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

16.30 Trento-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

16.30 Pro Sesto-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

16.30 Albinoleffe-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

16.30 Giana Erminio-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 259)

17.30 Nottingham Forest-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT ARENA

18.00 Zona Serie A - DAZN

18.00 Napoli-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

18.00 Atalanta-Empoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Real Madrid-Levante (Liga femminile) - DAZN

18.30 Villarreal-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

19.00 Al Nassr-Al Ittihad (Saudi League femminile) - DAZN

19.45 Bristol City-Manchester City (Women's Super League) - DAZN

20.00 Cesena-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO

20.00 Fermana-Pescara (Serie C) - SKY SPORT MAX

20.00 Vis Pesaro-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.00 Carrarese-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.00 Gubbio-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.00 Olbia-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.00 Pineto-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

20.00 Ancona-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

20.00 Entella-Recanatese (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

20.00 Arezzo-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 259)

20.30 Argentinos Juniors-Velez (Semifinale campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA

20.45 Fiorentina-Sassuolo (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 Betis-Siviglia (Liga) - DAZN

21.00 Marsiglia-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 251)

21.30 Porto-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN