Pedro: "Tudor ci ha dato energia col suo carattere e la sua mentalità. Poi fa giocare tutti..."

Pedro Ledesma, attaccante della Lazio, dopo la vittoria contro l'Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN

Pedro Ledesma, attaccante della Lazio, dopo la vittoria contro l'Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN: "E' un peccato per la Coppa Italia, potevamo andare in finale ma non è stato così. Oggi era una partita difficile, abbiamo lottato fino alla fine e siamo riusciti a vincerla. Tudor ci ha dato molta energia, col suo carattere, la sua mentalità, il suo lavoro. Stiamo lavorando tutti bene, anche Tudor sta facendo giocare tutti i calciatori e anche questa è una cosa positiva. Ora mancano cinque partite e vediamo".

Luis Alberto è un campione?

"E' un giocatore molto forte, un giocatore diverso, con molta qualità. Ha sempre la magia per fare l'assist e i gol. Ha fatto molto bene in questa stagione ed è un piacere lavorare con lui".

Quanto ti senti centrale per la Lazio del presente e del futuro con Tudor?

"Io sto qua sempre per dare una mano, Tudor lo sa, abbiamo parlato. Sono un giocatore tra i più vecchi della squadra, ma continuo a lavorare per dare tutto alla Lazio".