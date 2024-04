Tracollo Bari, sconfitto 4-1 dal Cosenza e 18° posto: ora la C spaventa davvero

È sempre più incubo la stagione del Bari, che dopo aver sfiorato la promozione lo scorso anno, adesso rischia seriamente di retrocedere in Serie C

È sempre più incubo la stagione del Bari, che dopo essere andato a un passo dalla promozione in Serie A nei play-off 2022/23, adesso rischia seriamente di retrocedere in Serie C. Nella gara odierna contro il Cosenza i galletti sono stati sconfitti per 4-1: dopo il doppio svantaggio subito nei primi 17 minuti, Nasti allo scadere del primo tempo riesce ad accorciare le distanze. Il finale però è una debacle più totale con i biancorossi che chiudono in 10 uomini per l'espulsione di Bellomo, subendo anche i gol del 3-1 e del 4-1.

Ora la classifica spaventa davvero: con questa sconfitta e il pareggio dello Spezia, il Bari scivola al 18esimo posto che significa retrocessione diretta in Serie C. La vittoria manca dal 17 febbraio, con le ultime dieci partite da cui sono stati ricavati solo tre punti (tre pareggi e sette sconfitte). Le speranze però sono ancora accese: la zona play-out dista solo una lunghezza, così come il 15esimo posto che equivale alla salvezza diretta.

Servirà però dare il massimo nelle ultime tre partite, che vedono anche degli impegni ostici contro il Parma capolista e il Brescia attualmente 7° in classifica, e in più c'è la trasferta col Cittadella. I biancorossi potranno però contare sulla spinta dei propri tifosi dovendo disputare due di queste ultime tre sfide in casa allo Stadio San Nicola.