CdS - ADL ha un cruccio: i 3 tecnici in lista suggeriscono un cambio modulo

Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini: nessuno di questi tre allenatori fa il 4-3-3, il modulo con cui il Napoli gioca da una vita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini: nessuno di questi tre allenatori fa il 4-3-3, il modulo con cui il Napoli gioca da una vita. Va da sé, quindi, che si va incontro a una rivoluzione anche nell'assetto in vista della prossima stagione. A evidenziarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"La sua presenza nella lista del presidente, così come quella di Gasperini, fa pensare che tra le idee per il futuro ci sia anche quella di modificare la filosofia del Napoli: sempre propositivo, ma con la difesa a 3. Con Pioli, invece, si proseguirebbe sulla scia degli ultimi anni e uno come Raspadori troverebbe sicuramente più spazio: Jack è un cruccio di De Laurentiis, un grande investimento fatto due stagioni fa, un patrimonio del Napoli da non svalutare, fermo restando che il ds Manna cercherà comunque un centravanti che possa sostituire Osimhen".