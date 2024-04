Effetto Tudor: ha rimesso la Lazio in corsa per la Champions, battuto 1-0 il Verona

Termina sul risultato di 1-0 il match dell'Olimpico tra Lazio ed Hellas Verona, valido per la 34esima giornata di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 1-0 il match dell'Olimpico tra Lazio ed Hellas Verona, valido per la 34esima giornata di Serie A. Vittoria fondamentale in chiave Europa per gli uomini di Tudor, che staccano di sei punti il Napoli ottavo e scavalcano l'Atalanta piazzandosi al sesto posto. Si riaccende anche la speranza Champions per i biancocelesti che ora sono lontani solo tre punti dalla Roma.

Vittoria di misura ma meritata dalla Lazio, che ha condotto un vero e proprio assalto sul Verona riuscendo a sfondare il muro gialloblu solo al 72esimo grazie alla rete di Mattia Zaccagni su assist di Luis Alberto. Infatti il bilancio per gli uomini di Tudor recita 17 tiri di cui 5 in porta e anche un palo colpito, mentre sono solo 7 le conclusioni della squadra di Baroni e di queste una sola ha centrato lo specchio.