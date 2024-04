Orgoglio, Europa e non solo: il Napoli deve vincere per evitare uno scenario drastico

Certo, c'è la questione qualificazione alle coppe europee. Anche quella del rendimento al Maradona, quindi d'orgoglio.

Certo, c'è la questione qualificazione alle coppe europee. Anche quella del rendimento al Maradona, quindi d'orgoglio. Ma contro la Roma il Napoli dovrà vincere anche per evitare che il ritiro degli ultimi due giorni sia prolungato. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Questione di orgoglio, ma anche di aritmetica e speranze europee che sono ridotte al lumicino. Il Napoli affronta oggi la Roma (ore 18) al Maradona con la consapevolezza che non potrà più fallire anche perché in caso di risultato negativo il ritiro, deciso dalla società e Calzona, potrebbe ancora proseguire e aprire scenari non proprio positivi".