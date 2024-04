PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pioli-Allegri: basta così"

"Basta così", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport facendo riferimento al pessimo periodo dei due allenatori di Milan e Juventus

"Basta così", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport facendo riferimento al pessimo periodo dei due allenatori di Juventus e Milan, finiti in un vortice di critiche e ombre sul futuro. Il sommario: "Brutto, triste e inutile 0-0: Allegri e Pioli, è ora di cambiare". Un box è riservato alla gara del Torino contro l'Inter, con i granata che cercano un successo per continuare a sperare in una qualificazione nelle coppe europee: "Toro, riesci a fare festa anche tu?".