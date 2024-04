PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan-Lopetegui, c'è il contratto"

"Lopetegui, c'è il contratto", questo il titolo in prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi

TuttoNapoli.net

"Lopetegui, c'è il contratto", questo il titolo in prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano analizza le prossime mosse da parte del Milan per iniziare la nuova era e salutare definitivamente Stefano Pioli: "Pronto l'accordo, tre anni a 4 milioni a stagione". Non mancano comunque le alternative nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa con l'ex Real Madrid e Siviglia: in cima alla lista dei rossoneri ci sono anche Fonseca e De Zerbi, anche se l'ostacolo maggiore per il tecnico del Brighton resta quello dell'ingaggio.

Festa stellare

Situazione differente per quanto riguarda l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria del ventesimo Scudetto e della seconda stella. Oggi i campioni d'Italia scenderanno in campo per la festa contro il Torino, pronta una maxi celebrazione per le vie di Milano: in 75mila saranno presenti a San Siro (visti i festeggiamenti ridotti a causa del derby giocato fuori casa), mentre 100mila tifosi sono attesi in città. Dopo la partita, infatti, la squadra festeggerà in piazza insieme al proprio pubblico con un bus scoperto che arriverà fino alle vie del centro.