Il Bologna di misura, battuto 1-0 il Crotone: decisivo Soriano

Vince 1-0 il Bologna al Dall'Ara contro il Crotone nel match delle 15 valevole per la nona di campionato. La rete decisiva siglata da Roberto Soriano all'ultimo secondo del recupero del primo tempo. Il centrocampista rossoblù ha sfruttato un'azione caotica, generata dalla parata di Cordaz sul tiro di Sansone, insaccando in tap-in. Vittoria importantissima per il Bologna che compie un bel salto in classifica, il Crotone invece rimedia la settima sconfitta in campionato e per la squadra di Stroppa, adesso, si fa davvero dura.