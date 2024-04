Il derby della Mole delude: Torino e Juventus non vanno oltre lo 0-0

Finisce 0-0 il Derby della Mole.

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 0-0 il Derby della Mole. Mezzo sorriso per Juric che non trova la vittoria che sperava. Furibondo, invece, Massimiliano Allegri sul finale per le disattenzioni dei bianconeri. Lo 0-0 fotografa una partita nella quale, chissà perché considerate le rispettive classifiche, né i granata né i bianconeri hanno fatto di tutto per prevalere sull'avversario cittadino.

Parte meglio la Vecchia Signora ma, complice la buona guardia di Milinkovic-Savic e la scarsa vena di Dusan Vlahovic, non passa. Una mezz'oretta di Toro a cavallo dei due temi non basta ai padroni di casa per rompere un digiuno di vittorie che dura dal 26 aprile 2015, quando in panchina c'erano Ventura e… Allegri. La classifica, ça va sans dire, non si muove: il Torino resta lì, ai piedi dell'Europa con risicate speranze di farne parte. La Juve, viceversa, resta lì, a soli cinque punti sul Bologna che adesso col Monza ha l'occasione di mettersi Madama a portata di scontro diretto.