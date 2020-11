Il Milan vince anche senza Ibra, battuta 2-0 la Fiorentina: rossoneri in fuga

Il Milan vince ancora, battuta 2-0 la Fiorentina a San Siro nel match valido per la nona di campionato. I rossoneri passano in vantaggio al 17' con Romagnoli su angolo dopo la sponda di testa sul secondo palo da parte di Kessié. Viola vicini al pari con Vlahovic con un bel tiro di mancino che si stampa sull'incrocio dei pali difesi da Donnarumma. Il raddoppio rossonero arriva al 27' grazie a un calcio di rigore provocato dal fallo di Pezzella su Saelemaekers, trasformato poi dallo stesso Kessiè. E' sempre il centrocampista milanista però, che al 40' si fa parare Dragowski il secondo penalty fischiato da Abisso per una trattenuta di Caceres su Theo Hernandez. Con questo successo il Milan allunga in classifica, ora è primo con 23 punti, +5 su Inter e Sassuolo.