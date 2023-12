Inter cinica contro la Lazio, i nerazzurri sbancano anche l'Olimpico

Una buona Lazio, trova un'Inter cinica che vince all'Olimpico 2-0 il posticipo della 16ª giornata di Serie A fa in fuga in vetta alla classifica.





Al 21' l'Inter protesta: Gila controlla con la mano, Maresca e il VAR lasciano correre, restano tantissimi dubbi al netto del fatto che il pallone tocchi anche l'anca del difensore spagnolo. Anche superata la mezz'ora, lo spartito suonato all'Olimpico, che continua a fischiare Acerbi a ogni tocco del pallone, rimane pressoché lo stesso. Una leggerezza di Darmian lancia Guendouzi, senza che però il francese riesca a pungere. A cinque minuti dalla fine del primo tempo avviene l'imponderabile: con la Lazio in possesso, Gila indica a Marusic il retropassaggio. Il terzino esegue, ma di fatto regala la palla a Lautaro, mandando in porta l'argentino: il 10 interista, a tu per tu con Provedel deposita in rete l'1-0.

Nella ripresa la Lazio fa la partita e chiude l'Inter nella propria metà campo. Dopo un'occasione sprecata da Kamada, i nerazzurri trovano il raddoppio in contropiede al 66'. Protagonista Barella: il centrocampista sardo riceve la sponda aerea di Thuram su lancio di Sommer e parte dal centrocampo. Il primo tocco è per Lautaro, chiuso però dalla difesa laziale: la palla torna all'ex Cagliari, che apre per il 9 di Inzaghi. Thuram controlla e gira alle spalle di Provedel: ancora nulla da fare per il portiere di Sarri. Dopo la rete la Lazio accusa il colpo e i nerazzurri sfiorano il 3-0 nel finale.