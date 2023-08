Inter, Marotta punge Lukaku: "Mi ha deluso, ormai alcuni ti dicono sì e il giorno dopo no"

Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato dalla Radio TV Serie A con RDS.

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - "L'operazione Lukaku ha lasciato tanta delusione, uso solo questo termine, lui farà la sua strada e noi no. Verrà in Italia? Penso di no, ma non so leggere le dinamiche del Chelsea e sue". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato dalla Radio TV Serie A con RDS. "Bisognerebbe aprire un altro capitolo. E' venuta meno un po' di serietà e di rispetto dei ruoli: alcuni ti dicono sì oggi e domani no. Dobbiamo adattarci ad un sistema cambiato anche nei valori, sono regole della vita e ci si deve stare. Le bandiere non ci sono più, i giocatori sono guidati dai loro agenti - ha aggiunto -.

Altri colpi in attacco? Correa vuole spazio e non siamo indifferenti a questo. Non manteniamo i giocatori per forza, Ausilio sta ragionando con lui. Se decide di andare via, cercheremo di accontentarlo. Sanchez è andato via a malincuore e ha mandato segnali di ritorno, questo è vero ed è positivo". (ANSA).