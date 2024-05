Juventus, che tegola a 10 giorni dalla finale Coppa Italia: Allegri perde un titolarissimo

A renderlo noto è stato lo stesso club torinese con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito poco fa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tegola in casa Juventus in vista della gara contro la Salernitana ma soprattutto per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta del prossimo 15 maggio a Roma. Dopo il fastidio accusato ieri sera all'Olimpico, il difensore bianconero, Danilo, è stato infatti visitato stamattina e gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. A renderlo noto è stato lo stesso club torinese con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito poco fa:

"Danilo, nel corso della gara di ieri sera (5 maggio 2024, ndr) Roma-Juventus, ha riferito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Danilo ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

Obiettivo Atalanta per Danilo.

Il brasiliano sarà sicuramente assente nella partita del prossimo fine settimana contro la Salernitana all'Allianz Stadium, con la gara in programma per domenica alle ore 18, ma lo staff medico della Juventus farà di tutto per provare a recuperarlo per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta del mercoledì successivo allo stadio Olimpico di Roma.