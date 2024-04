Juventus, la Curva si schiera per la conferma di Allegri. Fischi dagli altri settori

Dalla Curva bianconera si è alzato un coro in favore dello stesso Allegri, accolto però da gran parte del pubblico restante con dei fischi in tutta risposta.

