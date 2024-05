"Pressioni Milan per non mandarla in onda": la rivelazione di Alciato sull'intervista a Maldini

"Le pressioni per non mandarla in onda non mi sono piaciute. Per niente", ha scritto Alciato.

Autore dell'intervista mandata in onda nella giornata di ieri a Paolo Maldini, il giornalista Alessandro Alciato nelle ultime ore - tramite i suoi canali social - ha denunciato di aver subito pressioni per non mandare in onda il botta e risposta sulle frequenze di 'Radio Serie A', radio ufficiale della Lega Serie A. "Le pressioni per non mandarla in onda non mi sono piaciute. Per niente", ha scritto Alciato.

Ieri Maldini nel corso della lunga intervista ha fatto i complimenti all'Inter per la conquista dello Scudetto ma anche per come la proprietà sta gestendo i suoi dirigenti: "L'Inter ha una struttura che determina il futuro dell'area sportiva. È stata gratificata con contratti a lunga scadenza, c'è stata un'idea di strategia". Si tratta di un qualcosa che evidentemente non è accaduto al Milan, con Maldini che al termine della stagione 2022/23 fu cacciato senza troppo preavviso.

In un altro passaggio, Maldini ha poi parlato della gestione dei calciatori: "Si dà poca importanza alla gestione del gruppo, a volte si considerano i giocatori come macchine che devono produrre qualcosa, ma per farlo servono persone che li aiutino a farlo. Il supporto ai calciatori credo che sia ancora qualcosa di inespresso nel calcio sia in Italia sia a livello mondiale, ci si dimentica che sono ragazzi giovani che hanno bisogno di supporto e di qualcuno che dica loro le cose come stanno, non sempre è facile arrivare a parlarne con loro".