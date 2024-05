La Fiorentina in finale fa venire voglia di Conference ad ADL: ecco quanto può incassare

TuttoNapoli.net

Tre partite alla fine. Il Napoli è fuori dalla corsa per la Champions League, la qualificazione all'Europa League ad oggi è un miraggio, ma c'è un obiettivo alla portata che Aurelio De Laurentiis vuole raggiungere. Si gioca ancora, c’è un campionato da completare e un traguardo da tagliare: non smarrire le coppe europee, qualificandosi almeno per la Conference League, ottenendo il pass per l'Europa per il quindicesimo anno consecutivo, come nessuno in Italia.

La Fiorentina in finale non solo fornisce la speranza in caso di vittoria di ampliare ancora di più il raggio delle posizioni che valgono l’Europa ma un esempio che può spronare gli azzurri ad acciuffarla. De Laurentiis la vuole, ci tiene alla dimensione europea, anche la Conference incide sul ranking e genera comunque delle risorse. La Fiorentina potrebbe incassare una ventina di milioni dal cammino europeo in caso di vittoria in finale, quindi anche economicamente porta dei vantaggi.