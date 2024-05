Orsi: "Che sbaglio esonerare Garcia, una spanna sopra Mazzarri e Calzona!"

Nando Orsi, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli.

Nando Orsi, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli. "Udinese-Napoli? L'annata del Napoli ormai è questo, io mi aspetto anche qualcos'altro nelle prossime gare. Garcia? Resto convinto che esonerarlo sia stato un errore: è un allenatore una spanna sopra Mazzarri e Calzona, non lo dicono i numeri ma la sua storia. Mandato via il francese, quello che c'è stato dopo è stato molto peggio. Quando i calciatori percepiscono che l'allenatore ha poco potere, si creano seri problemi.

Napoli senza coppe il prossimo anno? Il club avrebbe comunque appeal sui giocatori, perché ha una storia e il suo fascino non è legato solo alle qualificazioni europee.

Nuovo allenatore? Secondo me Gasperini sta bene a Bergamo, se vincesse l'Europa League giocherebbe la Champions. Mi sembra difficile, poi è un tecnico a cui va dato tempo e a cui servirebbero giocatori diversi da quelli attualmente presenti nella rosa del Napoli. All'inizio non andrebbe bene, questa invece è una città che non potrebbe aspettare.

Conte? Secondo me sta aspettando qualcosa in Premier League, lui è un tecnico che può trovare facilmente panchina e già alla fine dei campionati potrebbe avere un'idea su dove andare. Il suo arrivo in azzurro metterebbe tutti d'accordo. Io dico che le possibilità sono in ordine: Pioli, Gasperini, Italiano".