L'Inter dovrà cedere per acquistare, nonostante lo Scudetto: via un titolarissimo?

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulle possibili cessioni che definirà questa estate l'Inter per finanziare il suo mercato in entrata. Detto che due calciatori per la prossima stagione sono già stati ingaggiati, ovvero Taremi e Zielinski, c'è da creare un tesoretto per finanziare il calciomercato in entrata e alzare ulteriormente l'asticella. E in questo senso, si legge, da monitorare soprattutto gli sviluppi della trattativa con Denzel Dumfries per il rinnovo del contratto: scadenza 2025, il laterale olandese sta da tempo trattando un nuovo accordo. Ma senza firma è praticamente scontata una sua partenza nella prossima finestra di calciomercato.

A sorpresa, si legge, c'è anche un altro attaccante oltre ad Alexis Sanchez che potrebbe partire in estate: si tratta di Marko Arnautovic, centravanti arrivato la scorsa estate dal Bologna per otto milioni di euro. Con la giusta offerta il calciatore austriaco andrà via e lascerà spazio a un altro calciatore offensivo con caratteristiche diverse: in questo senso, il preferito resta sempre l'islandese del Genoa Albert Gudmundsson.

In uscita anche Valentin Carboni, fantasista attualmente in prestito al Monza valutato intorno ai 30 milioni di euro. Dovesse partire l'argentino, occhi puntati su un altro giovane: si tratta di George Ilenikhena, classe 2006 dell'Anversa.