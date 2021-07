Lazio, 5-2 alla Triestina: ottimo esordio di 'mini-Messi'

Dopo le due uscite contro i dilettanti, la Lazio di Sarri affronta per la prima volta una squadra professionistica, la Triestina, che mercoledì ha perso 1-0- con la Roma. E il risultato è nettamente a favore dei biancocelesti, che si impongono con un netto 5-2. In grande spolvero Luis Alberto, autore del gol del vantaggio e di tre assist, e Milinkovic, che si sinistro realizza il 4-0 a fine primo tempo. In gol anche Muriqi, con un perfetto colpo di testa su angolo del dieci andaluso, e Radu, anche lui su corner (il quinto gol è un autorete di Volta). Super positivo l'esordio del 16enne Luka Romero, il mini-Messi arrivato dal Maiorca nei giorni scorsi. Così come si confermano su ottimi livelli Raul Moro, classe 2002, e Felipe Anderson, devastante a destra. Spettacolare nel finale il gol della bandiera di Di Massimo, che salta due avversari e trova l'incrocio dei pali con un potente destro: lo stesso Di Massimo, nel recupero, firma anche la doppietta personale.