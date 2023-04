Le quote di Inter-Lazio: un successo degli uomini di Sarri si gioca a 4,60

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 APR - San Siro si sta preparando per vivere, domenica prossima, un mezzogiorno di fuoco. Inter e Lazio si sfidano in un match chiave, in Serie A, per la qualificazione alla Champions League con i capitolini avanti di sette punti rispetto ai nerazzurri. Nonostante questo distacco, la formazione di Inzaghi, fresca finalista di Coppa Italia, parte favorita, secondo gli esperti Sisal, a 1,80 contro il 4,60 della Lazio mentre si scende a 3,50 per il pareggio, che non si presenta al Meazza da cinque anni e mezzo. Gli ultimi sei incroci in campionato non hanno mai visto un clean sheet, normale quindi aspettarsi un Goal, a 1,85, anche domenica a pranzo. Non è da escludere neanche un Ribaltone, in quota a 7,75, visto che sia Inter che Lazio andranno a caccia dei tre punti senza accontentarsi. Entrambe le difese dovranno prestare molta attenzione alle torri avversarie, un goal di testa è offerto a 3,25, perché ne è sempre stato messo a segno uno nelle tre sfide più recenti. Inzaghi si affida alla Lu-La, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi in gol a 2,50, mentre i capitolini chiedono l'ennesima rete a capitan Ciro Immobile: la settima perla contro i nerazzurri del numero 17 della Lazio è data a 3,00.

Il prossimo weekend sarà il primo che vedrà la sfida delle metropoli perché, sabato alle 18, Roma e Milan incrociano i guantoni per una partita con punti pesantissimi in palio. Si preannuncia una sfida sul filo dell'equilibrio con i giallorossi, per gli esperti Sisal, leggermente favoriti a 2,75 contro il 2,80 dei milanesi mente si sale a 3,00 per il pareggio. La Roma cerca di abbattere un vero tabù: i capitolini hanno battuto solo una volta i Campioni d'Italia negli ultimi dieci confronti in Serie A. Quella sfida terminò 2-1 e rivedere lo stesso risultato esatto, domani pomeriggio, è dato a 11 per i padroni di casa e a 11,50 per i ragazzi di Pioli. Attenzione ai cartellini, un'espulsione si gioca a 3,60, mentre si scende di pochissimo, a 3,50, per un intervento al VAR del direttore di gara. Sul versante rossonero, Olivier Giroud, in gol a 3,50, vuole bissare la rete dell'andata ma gli occhi saranno su Rafa Leão, in grandissima forma: una rete o un assist del portoghese si gioca a 2,35. (ANSA).