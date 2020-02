Lecce, Donati ammette: "Anche a Napoli errori, ma non hanno segnato subito come la Roma"

Il difensore del Lecce Giulio Donati è intervenuto in mixed zone dopo la pesante sconfitta contro la Roma: "Le assenze hanno pesato? No, non è una questione di giocatori. A Napoli abbiamo fatto una gara con diversi errori e non ci hanno punito subito. Mentre oggi al primo sbaglio ci hanno fatto gol e da lì è cambiata la partita. Penso che sia un discorso di episodi. Per quanto riguarda invece nel complesso della partita, c’è stata più di una mancanza da parte nostra ed è giusto analizzarle con il mister".