Milan, Leao: "Obiettivo Scudetto, ma con la Juventus gara difficile"

Lunga intervista concessa da Rafael Leao a La Gazzetta dello Sport. L'attaccante del Milan parla anche della lotta scudetto: "Siamo più forti e più maturi dell’anno scorso. Vincere il campionato è l’obiettivo, vogliamo vedere Milano tutta rossonera. Sono giovane, ma in campo mi sento adulto, e lo stesso vale per tanti miei compagni".

Domani c’è la Juve, dopo la sosta l’Inter. Lo scudetto passa da qui?

"Due gare importantissime ma non decisive, è lunga. Con la Juve sarà difficile, è una grande squadra tornata a fare punti. Dobbiamo sfruttare il vantaggio di giocare in casa, i nostri tifosi ci caricano anche se saranno in cinquemila. Abbiamo bisogno di riprendere a vincere, siamo pronti, sappiamo che valiamo"