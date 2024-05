Salernitana-Atalanta, le formazioni ufficiali: Sambia preferito a Zanoli

Tutto pronto allo stadio Arechi per la sfida fra Salernitana e Atalanta, primo posticipo del lunedì della 35^ giornata di Serie A.

Tutto pronto allo stadio Arechi per la sfida fra Salernitana e Atalanta, primo posticipo del lunedì della 35^ giornata di Serie A. Scelte praticamente obbligate per Stefano Colantuono, soprattutto in difesa. A centrocampo spazio a Sambia a destra, nel mezzo con Basic c'è Coulibaly. Davanti, Ikwuemesi supportato da Tchaouna e Vignato.

Turn over anche per Gian Piero Gasperini, in vista dei prossimi importantissimi impegni in Europa League e Coppa Italia: sulle fasce ci sono Hateboer e Zappacosta, con Pasalic ed Ederson in mezzo (De Roon arretrato in difesa). Davanti Scamacca titolare ed El Bilal Toure in panchina, con Miranchuk e Lookman a supporto. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pasalidis, Fazio, Pirola; Sambia, Basic, Coulibaly, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, De Roon; Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Miranchuk, Lookman; Scamacca