Rivoluzione Lazio in estate, non solo Simeone: tutte le idee di Tudor

L'edizione odierna de Il Messaggero si concentra sulla Lazio che sarà, sulle mosse del club capitolino nel prossimo mercato estivo. In uscita la Juventus mette in pericolo i due esterni titolari di questa stagione: che Felipe Anderson a zero sia vicino non è una grandissima novità, ma Giuntoli segue da tempo anche Mattia Zaccagni, in scadenza tra un anno e poco più coi biancocelesti.

Dall'Empoli rientrerà l'esterno offensivo Matteo Cancellieri: Tudor lo ha avuto a Verona, lo stimava e potrebbe anche provare a rilanciarlo. Chi in gialloblù con l'attuale tecnico della Lazio ha raggiunto la doppia cifra di gol è Antonin Barak, ai margini nella Fiorentina e cedibile - si legge - per 10 milioni di euro già dallo scorso mercato di gennaio.

E poi il capitolo bomber: che Ciro Immobile rimanga o meno, la Lazio cercherà comunque un nuovo numero nove. L'idea è quella di provare a cogliere occasioni importanti, come possono essere Giovanni Simeone (poco utilizzato al Napoli) e Boulaye Dia, in rotta con l'ambiente della Salernitana da inizio stagione. Tra i nomi presi in esame anche Fotis Ioannidis del Panathinaikos, sul quale però persistono dubbi in merito a come vada considerato l'impatto in un campionato considerato non all'altezza come quello greco.