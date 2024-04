Roma, buone notizie per N'Dicka: nessun infarto. Ora TAC e notte in ospedale

Poco fa il centrale romanista ha parlato con la CEO Soulokou, con capitan Pellegrini e mister De Rossi.

Non è stato un infarto per Evan N'Dicka. Buone notizie dagli esami cui si è sottoposto il difensore della Roma, protagonista suo malgrado della sospensione della partita sul campo dell'Udinese al minuto 71 a seguito di un malore che l'ha visto accasciarsi autonomamente al suolo ed uscire con l'ausilio di una barella, pur facendo subito cenno di stare bene.

Escluse implicazioni cardiache, adesso N'Dicka è ricoverato in codice giallo all'ospedale di Udine e in questi minuti è stato sottoposto ad una TAC con la quale i medici vanno alla ricerca di possibili eventi traumatici che abbiano portato poi al malore. N'Dicka passerà la notte in osservazione in ospedale, anche se la notizia migliore c'è già: non è stato un problema al cuore, adesso va capito di cosa si tratta.

Poco fa il centrale romanista ha parlato con la CEO Soulokou, con capitan Pellegrini e mister De Rossi, rassicurando tutti in merito alle proprie condizioni.