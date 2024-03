Roma, problema infortuni per De Rossi: il lungo elenco di calciatori ai box

De Rossi agli antipodi rispetto a Mourinho, ma gli infortuni restano una costante anche per la sua gestione.

Una vera e propria pioggia di infortuni. Non è di certo una sosta tranquilla per la Roma, tra l'affare sex-gate, il casting per il direttore sportivo e soprattutto i tanti problemi occorsi ai vari calciatori della rosa. In questo momento sono ben nove i calciatori fermi ai box e di questi soltanto uno dovrebbe recuperare per la prossima partita contro il Lecce, in programma nel giorno di Pasquetta, alla ripresa del campionato: Romelu Lukaku ha chiesto di fermarsi in nazionale per un dolore all’inguine, ha saltato la gara con l’Irlanda, ma ieri è si è allenato e dovrebbe giocare contro l’Inghilterra.

Emergenza in attacco

Gli altri otto attualmente ai box resteranno indisponibili alla ripresa e Daniele De Rossi dovrà far fronte a un'emergenza soprattutto nel reparto offensivo. Già, perché Paulo Dybala non si sta allenando per una lesione all’adduttore alla coscia destra rimediata alla vigilia del Sassuolo ed è quasi impossibile che col Lecce sia arruolabile. Alla Joya si è aggiunto anche Sardar Azmoun, andato k.o. durante questo periodo con l'Iran: "Il mio infortunio è grave. Devo fare una risonanza magnetica ma sono certo di avere uno stiramento al tendine del ginocchio", ha detto parlando al portale locale Varzesh3.

Tutti gli infortunati

A Trigoria c’è anche Cristante, che sta approfittando della sosta per curare la lombalgia, e c'è da capire se lui riuscirà a recuperare. Restano in infermeria i lungodegenti Kristensen, Sanches, Smalling e Spinazzola. De Rossi agli antipodi rispetto a Mourinho, ma gli infortuni restano una costante anche per la sua gestione. A riportare tutto è Il Messaggero.