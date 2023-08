Roma, si tenta il colpo a sopresa: clamorosa idea Lukaku

Al 22 agosto, nonostante le mille diverse prese di posizione di José Mourinho, la Roma non ha ancora trovato l'attaccante

Al 22 agosto, nonostante le mille diverse prese di posizione di José Mourinho, la Roma non ha ancora trovato l'attaccante da affiancare ad Andrea Belotti in attesa del rientro di Tammy Abraham. Duvan Zapata sembra essere il prescelto, anche se l'accordo tra le parti ancora non c'è. E così spunta una nuova suggestione sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: Romelu Lukaku, prima promesso sposo all'Inter, poi alla Juventus ma intanto ancora senza squadra.

Il CEO giallorosso è a Londra

La Rosea, specificando che si tratta di un obiettivo molto complicato da raggiungere, scrive che il CEO giallorosso Lina Souloukou è a Londra e potrebbe trattare per il centravanti belga. Anche su Il Tempo trova sponda tale indiscrezione, ma l'affare sarebbe possibile - si legge sul quotidiano romano - soltanto se il Chelsea non riuscisse a cedere il giocatore nei prossimi giorni e negli ultimi giorni di mercato aprisse ad un contributo sull'esoso ingaggio.